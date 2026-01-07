Live TMW
Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con l'Hellas Verona
Al termine della sfida contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stam
