Napoli, riecco Vergara: anticipati i tempi di recupero, nel mirino ora c'è la Roma

Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della sfida contro la Roma. Antonio Vergara ieri è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo, completando successivamente la seduta con un programma personalizzato sul campo. Le sue condizioni saranno monitorate e il recupero verrà gestito senza forzature, ma aumenta - si legge sul Corriere dello Sport - la possibilità di rivederlo tra i convocati già sabato al Maradona contro la squadra di Gasperini. Un recupero importante per il Napoli, considerando anche il calendario particolarmente fitto delle prossime settimane.

Vergara assente dal 6 ottobre: ha saltato quattro partite

Vergara si era fermato lo scorso 6 ottobre durante l'impegno in Nazionale contro la Turchia, riportando una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Da allora ha saltato quattro partite: Villarreal e Bodø/Glimt in Champions League, Frosinone e Venezia in campionato. La sua ultima presenza con la maglia del Napoli risale invece al 13 settembre contro il Bologna. A distanza di oltre un mese, il centrocampista scalpita per tornare a disposizione, anche se il suo reinserimento avverrà inevitabilmente in maniera graduale.

Allegri prepara altri cambi contro la Roma

Dopo il successo ritrovato in Champions contro il Bodø/Glimt, il Napoli è tornato subito al lavoro e oggi proseguirà la preparazione a Castel Volturno. Allegri sta valutando diversi cambi di formazione contro la Roma, con l'obiettivo di distribuire il minutaggio e gestire le energie. Gli azzurri sono infatti nel pieno di un ciclo particolarmente intenso: dopo i giallorossi arriverà il Monza mercoledì, quindi le sfide contro Juventus, Porto e Lazio entro l'8 novembre. Una partita ogni tre giorni che rende ancora più prezioso il possibile recupero di Vergara.