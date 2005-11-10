Mancini e il lapsus in conferenza: "Doumbia più avanti di Vergara, lui gioca la Champions"

Roberto Mancini ha elogiato la prova dell'Italia dopo il 3-1 contro la Turchia, ma nelle sue parole in conferenza stampa c'è qualcosa che non torna. Parlando di Vergara e Doumbia, ha infatti spiegato: "Antonio ha bisogno di giocare queste partite per crescere di livello. Sono certo che migliorerà tantissimo. Issa è più avanti rispetto a Vergara perché già gioca la Champions League. Oggi mi sono piaciuti entrambi".

L'errore di Mancini

Qualcuno però deve ricordare al ct che Vergara ha giocato 5 partite in Champions League, segnando anche un super gol contro il Chelsea, mentre Doumbia ha raccolto una sola presenza. Ovviamente è evidente che l'allenatore italiano si sia solo confuso e non volesse fare un torto al centrocampista del Napoli, ma è anche un segnale di come ancora non lo veda maturo e pronto quanto il compagno ex Venezia.