Napoli, non ci voleva: infortunio Vergara, quali partite salterà. E quando può tornare

L'emergenza infortuni in casa Napoli non accenna a placarsi. Favasuli, Buongiorno, Olivera, Anguissa e Alisson Santos sono ai box, mentre per McTominay sarà cruciale la visita per l’idoneità sportiva, dopo l'intervento di ablazione cardiaca. L'ultimo sfortunato ad essere incappato in uno stop per guaio fisico è Antonio Vergara: il centrocampista azzurro ha abbandonato il campo poco prima del fischio finale di Italia-Turchia per un problema al polpaccio della gamba destra. Nelle ultime ore sono arrivati gli esiti degli esami.

L'entità dell'infortunio

Come diffuso dal Napoli, Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, tuttavia per natura specifica dello stop si parlerebbe di almeno 3-4 settimane, tra cui almeno 15 giorni di fermo e le restanti di recupero della forma.

Quali partite salterà

Al rientro dalla sosta contro il Frosinone Max Allegri non avrà a disposizione Vergara, che alzerà bandiera bianca almeno per altre quattro partite: Villarreal fuori casa e Bodo/Glimt al Maradona in Champions League, nel mezzo la trasferta di Venezia (17 ottobre) e il big match contro la Roma del 24 ottobre. Sarà vitale capire come evolverà la condizione del classe 2003, che salterà anche Monza, Juventus all'Allianz Stadium (1° novembre), Porto (4 novembre) al Do Dragao e la Lazio. Il rientro sarebbe dunque previsto nella seconda parte di novembre, se i tempi saranno confermati.