Natale con i tuoi, il Toro con chi vuoi: domani oltre 22.000 tifosi granata al Grande Torino
Natale con i tuoi, il Toro con chi vuoi. Attraverso i propri canali social il Torino fa sapere che per la sfida con il Cagliari, in programma domani alle 15.00 allo Stadio Grande Torino, sono previsti oltre 22.000 tifosi granata per sostenere la squadra di Baroni in una sfida importantissima per la classifica.
Natale con i tuoi, il Toro con chi vuoi: superata quota 22.000 per #TorinoCagliari, ci vediamo domani al Grande Torino! 💪🏟️
👉 https://t.co/NrA775lJJu pic.twitter.com/kIlxKVEC5T
— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 26, 2025
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
