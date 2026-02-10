Serie A, la Flop 20 dopo 24 giornate: 10 squadre rappresentate

Amin Sarr si conferma il peggiore per rendimento in Serie A dopo 24 giornate. Fiorentina che è la squadra più rappresentata della Flop 20 con 4 giocatori, seguita da Lecce e Torino a 3. Bologna, Juventus e Pisa con 2 giocatori; infine Atalanta, Lazio e Sassuolo e Verona a 1.

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.34 (16)

2. Simon Sohm (Bologna) 5.38 (13)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.53 (16)

4. Boulaye Dia (Lazio) 5.57 (14)

5. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62 (21)

6. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)

7. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.64 (18)

8. Santiago Pierotti (Lecce) 5.65 (23)

9. Marius Marin (Pisa) 5.65 (17)

10. Henrik Meister (Pisa) 5.66 (19)

11. Nikola Stulic (Lecce) 5.67 (21)

12. Jonathan David (Juventus) 5.67 (18)

13. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

14. Gvidas Gineitis (Torino) 5.69 (13)

15. Valentino Lazaro (Torino) 5.71 (21)

16. Honest Ahanor (Atalanta) 5.71 (14)

17. roberto Piccoli (Fiorentina) 5.72 (16)

18. Thijs Dallinga (Bologna) 5.73 (15)

19. Dodo (Fiorentina) 5.74 (23)

20. M'Bala Nzola (Sassuolo) 5.73 (17)

SERIE A, 24ª GIORNATA

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)

Sassuolo - Inter 0-5

11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique

Juventus - Lazio 2-2

45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)

Atalanta - Cremonese 2-1

14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)

Roma - Cagliari 2-0

25’ e 65’ Malen

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 58

2. Milan 50

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Genoa 23

16. Cremonese 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Nico Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese) e Orban (Verona)

PROSSIMO TURNO

Pisa - Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Como - Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15, DAZN)

Lazio - Atalanta (sabato 14 febbraio, ore 18, DAZN)

Inter - Juventus (sabato 14 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Sassuolo (domenica 15 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Genoa (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Parma - Hellas Verona (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Torino - Bologna (domenica 15 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Roma (domenica 15 febbraio, ore 20.45, DAZN)