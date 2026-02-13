Anche Gattuso studia Inter-Juve, La Stampa in prima pagina: "Derby da Italia"

"Derby da Italia" è il titolo che La Stampa sceglie oggi per la sua pagina sportiva dedicata al calcio, proiettandosi alla super sfida di domani sera tra Inter e Juventus, in campo a San Siro alle ore 20.45. Il riferimento è alla partita che vedrà contro nerazzurri e bianconeri ma anche alla Nazionale azzurra, ieri protagonista nei sorteggi della Nations League 2026/27 (gruppo di ferro con Francia, Belgio e Turchia) e focalizzata anche sui playoff di marzo che mettono in palio un posto al prossimo Mondiale.

Il big match di San Siro verrà seguito con particolare attenzione anche dal ct azzurro Gennaro Gattuso: "Da Bastoni a Miretti, anche Gattuso studia Inter-Juve. C'è chi deve offrire conferme e chi conquistare la fiducia", scrive il quotidiano generalista torinese.

Dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 febbraio.

18.30 Santa Clara-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Rennes-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

20.30 Borussia Dortmund-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT

20.45 Pisa-Milan (Serie A) - DAZN, DAZN 1

20.45 Hull-Chelsea (FA Cup) - DAZN

20.45 Wrexham-Ipswich (FA Cup) - DAZN

21.00 Elche-Osasuna (Liga) - DAZN

21.05 Monaco-Nantes (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT