Gattuso a Napoli. Il Mattino in prima pagina: "Vergara, indovina chi viene a cena"

"Vergara, indovina chi viene a cena". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul ritorno del CT Rino Gattuso a Napoli. Il Commissario Tecnico della Nazionale infatti sta proseguendo il proprio tour nelle varie città italiane, proprio in vista del play-off in programma il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord. Dopo la tappa di Roma, Gattuso questa sera sarà a cena con diversi giocatori del Napoli, compreso il giovane centrocampista.

Vergara non ha ancora ottenuto la prima convocazione da parte dell'Italia ma la prima chiamata ufficiosa di Gattuso, che potrebbe inserirlo tra i convocati, è arrivata. Una delegazione che, oltre al CT, vede la presenza del vice Gigi Riccio e del capo delegazione Gigi Buffon. Dall'altra parte invece ci saranno i calciatori azzurri, alcuni dei quali hanno già maturato esperienza con l'Italia: tra questi Di Lorenzo, Spinazzola, Meret, Buongiorno, Politano e appunto Vergara.

Appuntamento in un hotel con vista sul golfo di Napoli, per un confronto importantissimo che potrà sicuramente schiarire le idee al Ct. Gattuso quindi vuole conoscere il talento napoletano in vista delle qualificazioni che potrebbero portare al Mondiale, un sogno che lo stesso Vergara adesso può coltivare un po' di più al pari di tanti altri suoi compagni.