Lazio, Castellanos rivede il campo dopo due mesi: “Ci vediamo all'Olimpico"

La Lazio ritrova finalmente Taty Castellanos. L’attaccante argentino è tornato in campo dopo oltre due mesi di stop: la sua ultima apparizione risaliva alla sfida contro il Torino di inizio ottobre, poi il lungo infortunio che lo ha costretto ai box. A San Siro, contro il Milan, Castellanos è subentrato nella ripresa, riassaporando il profumo del campo e regalando a Sarri un’opzione in più in un momento delicato della stagione.

Il rientro, però, non è bastato ai biancocelesti per evitare la sconfitta. Lo stesso Castellanos, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha commentato sensazioni e ambizioni: un mix di soddisfazione personale e consapevolezza di dover fare di più come squadra. “Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!”, ha scritto l’attaccante.

Parole semplici ma significative, che trasmettono voglia di rivalsa e determinazione. Giovedì, infatti, all’Olimpico andrà in scena proprio la sfida di Coppa Italia contro il Milan, un’occasione ideale per provare a voltare pagina e per rivedere Castellanos protagonista. Il suo recupero rappresenta una buona notizia per Sarri, in attesa che l'argentino accumuli minuti nelle gambe.