Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Castellanos rivede il campo dopo due mesi: “Ci vediamo all'Olimpico"

Lazio, Castellanos rivede il campo dopo due mesi: “Ci vediamo all'Olimpico"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:38Serie A
Pierpaolo Matrone

La Lazio ritrova finalmente Taty Castellanos. L’attaccante argentino è tornato in campo dopo oltre due mesi di stop: la sua ultima apparizione risaliva alla sfida contro il Torino di inizio ottobre, poi il lungo infortunio che lo ha costretto ai box. A San Siro, contro il Milan, Castellanos è subentrato nella ripresa, riassaporando il profumo del campo e regalando a Sarri un’opzione in più in un momento delicato della stagione.

Il rientro, però, non è bastato ai biancocelesti per evitare la sconfitta. Lo stesso Castellanos, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha commentato sensazioni e ambizioni: un mix di soddisfazione personale e consapevolezza di dover fare di più come squadra. “Non è stato il risultato che volevamo, ma sono felice di aver ripreso a giocare dopo l’infortunio. Ci vediamo giovedì all’Olimpico. Forza Lazio!”, ha scritto l’attaccante.

Parole semplici ma significative, che trasmettono voglia di rivalsa e determinazione. Giovedì, infatti, all’Olimpico andrà in scena proprio la sfida di Coppa Italia contro il Milan, un’occasione ideale per provare a voltare pagina e per rivedere Castellanos protagonista. Il suo recupero rappresenta una buona notizia per Sarri, in attesa che l'argentino accumuli minuti nelle gambe.

Articoli correlati
Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare? Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?
Milan-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Castellanos e Dele-Bashiru Milan-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Castellanos e Dele-Bashiru
La Lazio ritrova Castellanos ma a gennaio serviranno rinforzi: il sogno è Mikel Oyarzabal... La Lazio ritrova Castellanos ma a gennaio serviranno rinforzi: il sogno è Mikel Oyarzabal
Altre notizie Serie A
La Roma perde un altro big match: la 'Maledizione del Corto Muso' sulla squadra di... La Roma perde un altro big match: la 'Maledizione del Corto Muso' sulla squadra di Gasperini
Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"... Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"
Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta... Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Soulé stecca, Neres strabiliante. Rrahmani insuperabile... Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Soulé stecca, Neres strabiliante. Rrahmani insuperabile
Napoli, vittoria contro la Roma: a breve la conferenza stampa di Conte Live TMWNapoli, vittoria contro la Roma: a breve la conferenza stampa di Conte
Roma, ko contro il Napoli: a breve la conferenza stampa di Gasperini Live TMWRoma, ko contro il Napoli: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica... Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce... Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce 0-1
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
5 Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: Zalewski può far rifiatare Zappacosta
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine top news n.1 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Immagine top news n.2 Neres è on fire e dà tre punti d'oro al Napoli: Conte incarta Gasp, a Roma finisce 0-1
Immagine top news n.3 Vanoli: "Confronto Dzeko-tifosi per le sue parole di giovedì. A dicembre iniziano le gare vere"
Immagine top news n.4 Palladino: "Non ho la bacchetta magica, ho parlato con ogni giocatore e l'ho responsabilizzato"
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Valuteremo le opportunità sul mercato. Insigne? Lì siamo coperti"
Immagine top news n.6 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Hojlund con Neres e Lang
Immagine top news n.7 Atalanta-Fiorentina 2-0, le pagelle: Kossounou eroe casuale. Kean e Dodo, c'è poco da sorridere
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli batte Roma, De Laurentiis esalta Conte: "Gruppo guidato da un vero condottiero"
Immagine news Serie A n.2 Una settimana da David: ora Neres è imprescindibile per il Napoli di Conte. La svolta con il 3-4-3
Immagine news Serie A n.3 Roma-Napoli 0-1, le pagelle: Soulé stecca, Neres strabiliante. Rrahmani insuperabile
Immagine news Serie A n.4 Napoli, vittoria contro la Roma: a breve la conferenza stampa di Conte
Immagine news Serie A n.5 Roma, ko contro il Napoli: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Donadoni: "Partita non bella, ma contavano solo i 3 punti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci duro: "Non siamo qui a pettinare le bambole"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Sampdoria 1-0, le pagelle: Artistico la decide, Gregucci sul lastrico
Immagine news Serie B n.4 Serie B, ottava sconfitta stagionale per la Sampdoria: lo Spezia passa 1-0 con Artistico
Immagine news Serie B n.5 Padova, Faedo e il primo gol in B: "Non ero in me dall'euforia. Volevo solo abbracciare tutti"
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Al Menti è difficile per tutti, giusto revocare il calcio di rigore"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Potenza travolge il Casarano. Audace Cerignola corsaro a Latina
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Immagine news Serie C n.3 Perugia, Tedesco: "Non siamo stati i soliti, ai giocatori ho detto che servono fame e cattiveria"
Immagine news Serie C n.4 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "La miglior gara della stagione. Vittoria fondamentale"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Floro Flores carica la squadra: "Non temiamo nessuno. Domani vogliamo vincere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
Immagine news Calcio femminile n.6 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…