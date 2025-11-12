Nessun caso Lobotka al Napoli? La Juventus intanto lo appunta in lista per Spalletti

Hanno fatto discutere le dichiarazioni dell'agente del centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, circolate ieri. Il suo procuratore, Branislav Jasurek, ha chiarito la propria posizione a Radio CRC: "Si tratta di frasi completamente fuori contesto", ha spiegato. Si riferisce a parole nelle quali parlava del duro lavoro da fare con Antonio Conte. Insomma, una battuta mal interpretata qui in Italia.

Una puntata anche sul mercato: "Ho scherzato dicendo che magari Lobo sarà stanco e potremo fare un trasferimento in estate, ma era chiaramente una battuta, come tutti hanno capito". Insomma, nessun caso-Lobotka.

Nessun caso, ma la Juventus lo appunta in lista

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola però spiega che nonostante lo scherzo delle riflessioni ci siano da parte del giocatore. Che portano la Juventus a pensare a lui, visto l'apprezzamento nei confronti del giocatore e ovviamente il rapporto cha ha con il nuovo tecnico Luciano Spalletti, con il quale si è consacrato campione d'Italia a Napoli.

L'ostacolo? Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che se proprio dovesse decidere di separarsi dallo sloveno, secondo il quotidiano lo farebbe molto più volentieri cedendolo per eventuali offerte importanti provenienti dall'estero. Dove il Manchester United è sulle sue tracce in Premier League, e dove potrebbe aggiungersi presto il Barcellona, dalla Spagna.