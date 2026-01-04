Napoli, Lobotka: "Felice di giocare con McTominay, Conte ci dà tanta energia"
TUTTO mercato WEB
Stanislav Lobotka, regista slovacco del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 2-0 sulla Lazio: "Abbiamo successo proprio perché giochiamo da squadra, attacchiamo e difendiamo di gruppo".
Qual è il segreto dell'intesa con McTominay?
"Difficile rispondere a questa domanda, io sono molto felice di giocare accanto a lui perché mi trovo molto bene insieme: cerchiamo di stare sempre vicini, abbiamo caratteristiche simili ma anche differenti e cerchiamo di scambiarci spesso".
Conte ha ritrovato entusiasmo?
"Il mister è mosso da una grande passione per il calcio e per il lavoro, è molto bello che ci dia così tanta energia. Durante gli allenamenti ci dice esattamente come sarà la partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia