Un colpo da 30 milioni può dare di più: Spence così così alla prima da titolare con l'Inter

Non è stato il migliore degli esordi da titolare con l'Inter possibili per Djed Spence. Arrivato nello scorso calciomercato estivo dal Tottenham di De Zerbi, l'esterno classe 2000 che si era messo in luce ai Mondiali con l'Inghilterra è costato circa 30 milioni di euro al club nerazzurro e, considerando l'investimento all'interno delle dinamiche societarie, non è una cifra poi così banale.

La terza in nerazzurro

Dopo due subentri tra Champions League contro il Club Brugge e Serie A nell'ultimo turno, per Spence è arrivato anche il battesimo di Chivu come titolare. Lo ha schierato sulla destra, il suo terreno naturale: l'inglese ci ha messo come sempre grande energia, risultando però lucido fino a un certo punto nelle giocate. E ricordando come mai fino ad ora non abbia mai segnato neanche un gol tra i professionisti: concludere non è proprio il suo punto di forza principale.

Rimandato, non bocciato

Qualcosa di buono, comunque, si è visto. E considerando che la fascia destra ha visto le maggiori criticità lo scorso anno nel momento in cui è venuto a mancare il titolare designato Dumfries (ancora però Diouf doveva essere reinventato), l'ingresso di Spence può comunque essere importante per garantire respiro. Dovrà però fare meglio di ieri sera, una prestazione da noi giudicata da 5,5: "Trova diversi spazi da attaccare di fronte a sé in corsia: forse consci delle sue poche doti realizzative, quelli dello Shakhtar lo lasciano libero. Dopo un'ora in calando, esce".