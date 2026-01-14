Serie A, date e orari della 23ª e della 24ª giornata: Milan-Como rinviata alla prima data utile

Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito, la Lega Serie A ha reso noti date e orari della ventitreesima e della ventiquattresima giornata del massimo campionato italiano. Resta da capire quando verrà disputata la sfida tra il Milan e il Como, la partita che in teoria si sarebbe dovuta giocare a Perth. Secondo quanto riportato dalla stessa Lega Serie A la gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.

23ª GIORNATA

30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio - Genoa DAZN

31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa - Sassuolo DAZN

31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli - Fiorentina DAZN

31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Verona DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 12.30 Torino - Lecce DAZN

01/02/2026 Domenica 15.00 Como - Atalanta DAZN

01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese - Inter DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 20.45 Parma - Juventus DAZN

02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese - Roma DAZN/SKY

03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna - Milan DAZN

24ª GIORNATA

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY

Milan - Como * DAZN

(*) La gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.