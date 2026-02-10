Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nkunku: "Mai voluto andar via", la Juve lavora al rinnovo di McKennie: le top news delle 13

Christofer Nkunku mette in chiaro le cose. L'attaccante del Milan alla Gazzetta dello Sport parla del suo futuro che non è mai stato lontano da Milano: "Non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. Il mio agente non mi ha parlato di offerte e quindi per me erano solo voci. E poi lui mi conosce bene: non gli ho chiesto di cercare altro o di ‘aprire’ ad altri club, perché volevo solo essere pronto a rendere qui al Milan".

Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu intanto vedono il rientro. I due e Denzel Dumfries si sono allenati in questi ultimi giorni in seguito alla goleada inferta al Sassuolo dai compagni di squadra, con terapie del caso, palestra e lavoro personalizzato sul campo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Se per il laterale olandese servirà ancora pazientare per riaverlo a disposizione, il tecnico romeno pregusta già il ritrovamento di due tasselli imprescindibili in mezzo al campo, con Inter-Juventus a bussare alla porta questo sabato.

La Juventus intanto è al lavoro per il rinnovo di Weston McKennie. Al momento il calciatore statunitense andrà in scadenza il prossimo giugno ma c’è l’intenzione da entrambe le parti di proseguire ancora questa avventura. Innanzitutto vanno sventati alcuni possibili inserimenti. Nei giorni scorsi si è parlato di possibili sondaggi da parte dell’Inter mentre all’inizio di gennaio si era vociferato di un possibile ritorno a casa con interessamenti di club della MLS. La volontà del giocatore sarebbe comunque quella di rimanere in Italia e i bianconeri restano comunque la priorità. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nel corso del mercato invernale ci sarebbe stato un primo incontro che avrebbero portato comunque segnali positivi. Le parti dovrebbero aggiornarsi a breve con gli agenti che sarebbero attesi alla Continassa per definire l’accordo e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un rapido commento a proposito dell'argomento Flaminio, alle colonne del Messaggero: "Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi".

Da qualche ora Daniele Ghilardi (23 anni) è diventato a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Il difensore centrale classe 2003 è stato acquistato dai capitolini in casacca giallorossa nel corso del calciomercato estivo del 2025, è stato preso dall'Hellas Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato al primo punto conquistato dal club giallorosso dopo la fine del calciomercato di gennaio. E con la vittoria di ieri sera sul Cagliari, il requisito è stato soddisfatto e ha portato a far scattare l'acquisto dal Verona. Dopo una partenza non priva di difficoltà, ora il 23enne si sta prendendo un posto al sole in giallorosso. Per l'operazione Ghilardi, alla fine la Roma spende circa 10 milioni di euro. Non tutto però entra nelle casse dell'Hellas Verona. Questo perché la Fiorentina, club nel quale lo stesso giocatore ha fatto la trafila giovanile pur senza mai arrivare all'esordio in prima squadra, vanta il 50% sulla rivendita.

Ai microfoni di Sky, il centrocampista della Juve Khephren Thuram ha parlato della sfida col fratello Marcus nel derby d'Italia: "Quando cresci con un fratello che fa il calciatore vorresti sempre giocare nella stessa squadra. A scuola ci sceglievamo per primi in squadra. Ma siamo professionisti, siamo in due grandi squadre italiane e va bene così. Spero di fare tante partite con lui in Nazionale. Che gara sarà? Non so, mi aspetto sicuramente una grande partita. Siamo due grandi squadre, loro sono molto forti e noi giochiamo bene, sarà una bella sfida dal punto di vista tattico. Sarà difficile per entrambi".

