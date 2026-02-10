L'Atalanta corre con Palladino. E lui celebra la vittoria di ieri: "Costanza e maturità"
Raffaele Palladino si sta prendendo l'Atalanta, un risultato dopo l'altro. Quello ottenuto ieri pomeriggio contro la Cremonese, il 2-1 della New Balance Arena, permette per il momento alla Dea di salire di cementare la sua 7^ posizione nella classifica di Serie A, portandosi a sole 2 lunghezze di distanza dal Como, che però ha una partita in meno rispetto ai nerazzurri di Bergamo.
Al di là delle proiezioni, in casa Atalanta c'è la convinzione di poter raggiungere traguardi importanti sotto la guida di mister Raffaele Palladino. Il quale per il momento ragiona passo dopo passo, e celebra i tre punti ottenuti ieri contro la Cremonese con un breve post sul suo profilo Instagram. Come didascalia di alcune immagini che ritraggono lui e la squadra in azione alla New Balance Arena, ha scritto Palladino: Costanza e maturità. Un altro passo in avanti. Forza Dea".
