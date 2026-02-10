Bologna, domani il via alla vendita dei biglietti per il Brann. Ecco il costo
Nota ufficiale da parte del Bologna in relazione al match contro il Brann, valido per i playoff di Europa League, in programma in Norvegia, Eccola:
SK Brann comunica, in relazione a Brann-Bologna, andata della Knockout Phase di UEFA Europa League, in programma al Brann Stadion giovedì 19/2 alle 18:45, che domani alle 15 apre la vendita dei biglietti del Settore Ospiti al costo di 27€ online. Massimo 2 biglietti a transazione. Verrà rilasciata una ricevuta e i biglietti saranno poi inviati successivamente via mail.
Ricordiamo che la gara di ritorno è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 21 allo stadio 'Renato Dall'Ara'.
