Udinese, Ehizibue: "Questo è il gruppo più forte da quando sono qui. Runjaic molto diretto"

Nel corso del suo intervento per "Udinese Tonight" in onda su TV12, l'esterno bianconero Kingsley Ehizibue ha parlato del gruppo: "Questo è il gruppo più forte che abbiamo da quando sono qui. Abbiamo tanta qualità, un buon mix di giovani ed esperti, tutti possono dare il loro contributo sul campo. Possiamo fare una bella stagione, ma per farla sono importanti anche partite come quella di Lecce. Contro le big abbiamo giocato bene, ma anche le partite contro Lecce, Verona, Sassuolo, ecc. sono importanti e dobbiamo avere la stessa attenzione”.

L'esterno si è poi soffermato su mister Runjaic: "È diverso dai suoi predecessori nella gestione dello spogliatoio, negli allenamenti, nella preparazione fisica. Gli allenamenti sono duri, a livello fisico siamo forti, ha cambiato tante piccole cose. Vuole che giochiamo sempre il pallone, a volte va bene, a volte no, ma lo facciamo.

È una persona molto diretta, mi dice con chiarezza quando gioco bene e quando no, poi ha stabilito delle regole in spogliatoio. Per avere una squadra unita le regole servono, come serve il rispetto per l’allenatore e i dirigenti. Inler? Con Gokhan parlo tanto, lui ci aiuta molto, è sempre disponibile e presente. Organizza anche tante attività importanti per i più giovani".