Lo Spezia piange la morte della bandiera Zennaro: terzo calciatore più presente della storia
Lo Spezia piange per la scomparsa di una vera e propria bandiera del club come quel Gianni Zennaro che con 387 presenze è il terzo calciatore più presente nella storia ultracentenaria del club ligure. Questo il messaggio di cordoglio della società con la squadra che questa sera dovrebbe indossare la fascia nera per il lutto:
"Spezia Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Zennaro, calciatore aquilotto dal 1951 al 1965, nonché terzo per presenze totali in maglia bianca, ben 387.
Storico capitano aquilotto, nativo di Venezia, Zennaro arrivò nel Golfo dei Poeti ad appena diciotto anni, facendo il proprio esordio in maglia bianca in Rapallo-Spezia del 7 ottobre 1951. Difensore puntuale e arcigno, capace di incarnare alla perfezione i valori della maglia bianca, Zennaro nella sua ultradecennale carriera con le Aquile ottenne una promozione in IV Serie, una promozione in Serie C e una Coppa d'Oro Mattei, meritandosi l'ingresso, proprio lo scorso anno, nella Hall of Fame di Spezia Calcio.
Alla famiglia Zennaro va il pensiero e il forte abbraccio di tutto il Club".
Spezia Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianni Zennaro, calciatore aquilotto dal 1951 al 1965, nonchè terzo per presenze totali in maglia bianca, ben 387.
Alla famiglia Zennaro va il pensiero e il forte abbraccio di tutto il Club. pic.twitter.com/T9VLKHuryQ
— Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) February 10, 2026
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.