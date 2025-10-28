Un talento al giorno, Kerim Alajbegovic: l'ennesima scommessa del Salisburgo
Kerim Alajbegović, diciottenne trequartista del Salisburgo, si sta affermando come una delle promesse più brillanti dell’Austrian Bundesliga 2025/26. In sole 11 presenze, per un totale di 652 minuti, ha già segnato 4 gol e fornito 1 assist, dimostrando una qualità tecnica straordinaria. La sua visione di gioco si riflette nei 1.8 passaggi chiave per 90 minuti e nelle 2 occasioni da gol create, che sottolineano la sua capacità di incidere nelle azioni offensive. Alajbegović eccelle anche nei dribbling, con una media di 2.2 riusciti per 90 minuti, evidenziando agilità e controllo palla fuori dal comune.
Non solo attacco: il giovane talento mostra grinta difensiva, con 2.1 tackle per 90 minuti, un dato raro per un centrocampista offensivo. La sua versatilità e il suo stile di gioco spettacolare lo rendono una gioia da guardare, come notato da osservatori entusiasti. A 18 anni, Alajbegović combina talento puro, intelligenza tattica e dedizione, ponendo le basi per una carriera di alto livello. Il Salisburgo, noto per lanciare giovani stelle, sembra aver trovato in lui un altro gioiello destinato a brillare nei palcoscenici europei
Nome: Kerim Alajbegovic
Data di nascita: 21 settembre 2007
Nazionalità: tedesco
Ruolo: attaccante
Squadra: Salisburgo
Assomiglia a: Noah Okafor
