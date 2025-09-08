Non solo Charpentier, il Parma saluta anche Anas Haj Mohamed. Si trasferisce in Belgio
C'è un nuovo addio in casa Parma, pochi minuti dopo quello di Gabriel Charpentier: a salutare stavolta è l'attaccante Anas Haj Mohamed. Questo il comunicato del club ducale sulla nuova avventura - a titolo definitivo - del classe 2005 tunisino: "Parma Calcio annuncia che Anas Haj Mohamed è stato ceduto a titolo definitivo al Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen. Il Club augura ad Anas di raccogliere le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della carriera".
Il comunicato su Charpentier
"Parma Calcio annuncia che Gabriel Charpentier è stato ceduto a titolo definitivo al Klub Sportowy Cracovia. Il Club augura a Gabriel, in gialloblu dal 2022 (con 45 presenze, 5 gol e 6 assist), di vivere un’esperienza professionale ad alti livelli con la nuova squadra polacca".
