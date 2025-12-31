Assalti di gennaio all'Atalanta, può partire Brescianini. C'è già una fitta selva di interessate

Tra i possibili protagonisti del prossimo calciomercato di gennaio in Serie A, che inizia ufficialmente alla mezzanotte del 2, promette di recitare una parte non trascurabile Marco Brescianini (25 anni), per il quale lo spazio nella rosa dell'Atalanta troppo spesso, nel corso di questa stagione, non c'è stato.

Brescianini è stato uno dei primissimi acquisti a titolo definitivo della prima Atalanta senza Gasperini, pur essendo arrivato a Bergamo già l'anno prima, l'ultimo della serie di stagioni sotto la guida del tecnico di Grugliasco. Con il quale si era creato un certo feeling di carattere tecnico, ravvisabile pure nel contributo non trascurabile in zona gol: pur non essendo mai stato un titolarissimo o un indiscutibile, Brescianini aveva il suo posto nella Dea nerazzurro. Quello che né Juric prima né Palladino poi hanno invece saputo o potuto garantirgli.

Normale dunque che un profilo come quello di Brescianini, un centrocampista di inserimento con diversi gol nelle gambe, abbia già cominciato ad attirare su di sé le attenzioni di varie realtà di Serie A. Sono già almeno tre le squadre interessate al classe 2000: in primissima fila ci sarebbe il Cagliari dell'uomo mercato Angelozzi, colui che ha deciso di puntare su di lui rendendolo profilo di primo livello al Frosinone, ma per i sardi non sarà semplice riuscire nell'affondo. Questo perché su Brescianini si stanno muovendo da settimane anche la Lazio, conscia finalmente di poter tornare a fare mercato in entrata, e la Fiorentina che si propone di fare una vera rivoluzione di gennaio, con Paratici al comando. Due squadre che possono puntare su blasone e risorse finanziarie superiori e che sono pronte a dare battaglia.