TMW
Paris FC, Coppola a Parigi in queste ore: visite e firma. Operazione in prestito secco
TUTTO mercato WEB
Arrivano ulteriori dettagli e aggiornamenti in merito all'operazione che vedrà Diego Coppola salutare il Brighton e la Premier League e approdare al Paris FC in Ligue 1.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il centrale ex Hellas Verona firmerà con il club della Capitale transalpina con la formula del prestito secco.
Previsto per queste ore il suo arrivo nella Ville Lumière per sostenere le consuete visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto.
Nelle scorse settimane il nome di Coppola era circolato negli ambienti di Milan e Fiorentina, entrambe alla ricerca di rinforzi difensivi.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
Le più lette
1 Juve: una improvvisa rivoluzione. Napoli: la mossa di Conte. Milan: il Max della serenità. Inter: doppia partita tra campo e mercato. E l’ultima operazione del Como
2 Buon compleanno, Dusan! Auguri Juve scatenano i social: "Criminale farli a lui prima che a Buffon"
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Conte, il Napoli da decimo posto e la polemica con Spalletti: "Uscita infelice”. Dentro fuori Champions
Serie A
Inter, sondaggio per il francese Moussa Diaby. Nel 2024 l'Al-Ittihad lo ha pagato 60 milioni di euro
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile