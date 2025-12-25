Nonostante il saldo zero la priorità è chiara: cosa serve al Napoli nel mercato di gennaio

Antonio Conte lo ha sottolineato in più di un'occasione. Il suo Napoli è in emergenza, soprattutto a centrocampo, e "almeno fino a gennaio" dovrà fare di necessità virtù. Un segnale abbastanza chiaro su quali siano le intenzioni in ottica calciomercato, per i dirigenti del Napoli in questa sessione di gennaio.

Con De Bruyne e Gilmour fuori, oltre ad Anguissa, la priorità su cui sta lavorando Giovanni Manna è evidente. Anche se lo stesso Anguissa sembra pronto a bruciare le tappe e a rientrare prima del previsto. Ad ogni modo le trattative sottotraccia proseguono, con un paletto importante: il club di Aurelio De Laurentiis dovrà operare a "saldo zero", quindi bilanciando le entrate con le uscite.

In questo senso attenzione ai nomi di Marianucci, Mazzocchi, Vergara, Ambrosino e pure a Lorenzo Lucca. Una volta definiti questi eventuali addii, tutto sul nuovo centrocampista: il preferito sarebbe ancora Leon Goretzka, ma difficilmente il Bayern se ne priverà nonostante i pochi mesi di contratto rimanenti. L'altro nome caldo è quello di Kobbie Mainoo, esubero del Manchester United. Sullo sfondo anche i profili di Magassa del West Ham e pure di Lorenzo Pellegrini, giocatore che in estate sembrava fuori dal progetto tecnico della Roma ma che sta trovando più spazio del previsto nonostante un contratto che resta in scadenza a fine stagione e che quindi potrebbe facilitarne l'uscita a gennaio.