Sassuolo annichilito con 5 gol, La Gazzetta dello Sport titola: "L'Inter fa boom"

Non c'è storia al Mapei Stadium, il Sassuolo viene spazzato via dalla forza dei nerazzurri di Cristian Chivu: finisce 5-0, con mezza squadra segnata sul tabellino. Dimarco da tre assist e salvataggio di una rete, Lautaro Martinez invece raggiunge Boninsegna nei migliori marcatori della storia del club meneghino. "L'Inter fa boom", titola La Gazzetta dello Sport in prima pagina. La fuga in vetta continua, a +8 sul Milan però con una partita in meno e a +9 sul Napoli.

"Juve stop". McKennie e Kalulu riacciuffano la Lazio al 96', ma non basta per la vittoria: allo Stadium termina 2-2, con più di qualche rammarico per i biancocelesti che si son visti sfilar via tre punti allo scadere. Oggi la Roma di Gasperini ha la chance nitida per l'aggancio sui bianconeri, ma dovrà piegare il Cagliari all'Olimpico.

"Sollievo Napoli, McTominay salta soltanto il Como". Antonio Conte era sulle spine per il centrocampista scozzese, che aveva accusato prima un problema alla caviglia destra, poi al gluteo nel match contro il Genoa. Alla fine non è un infortunio grave, il Napoli dovrà fare a meno dell'ex Manchester United soltanto per la sfida di Coppa Italia di domani contro i lariani di Fabregas.