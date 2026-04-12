Notte fonda per l'Inter: gioiello di Nico Paz, il Como raddoppia. Poi Thuram accorcia 2-1
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Il Sinigaglia diventa una bolgia al raddoppio firmato da Nico Paz. Azione ribaltata immediatamente da un rilancio al bacio di Butez, l'argentino con la maglia numero 10 ha puntato la difesa e in area di rigore piazzato un mancino impeccabile. È 2-0 per il Como, l'Inter si trova sotto di due reti.
Ma ad appena due minuti di distanza dalla seconda rete dei lariani, i nerazzurri hanno accorciato dopo appena due minuti: cross impeccabile di Barella nel cuore dell'area per Thuram che anticipa van Der Brempt e insacca il 2-1. E qui finisce il primo tempo.
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