Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"
Lorenzo Lucca lascia il Napoli per volare in Premier League. Il Nottingham Forest ha annunciato l'acquisto, in prestito con diritto di riscatto, dell'attaccante italiano. A dare il benvenuto a Lucca, tramite i canali ufficiali del club inglese, è stato Edu Gaspar, responsabile del mercato del Forest:
"Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero felici che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi Paesi, arriva con un ottimo mix di esperienza e con ampi margini per continuare a crescere come calciatore.
Tutti all’interno del Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che potrà avere nel resto della stagione"
