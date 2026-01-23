Nottingham Forest, Edu Gaspar accoglie Lucca: "Un mix perfetto di esperienza e potenziale"

Lorenzo Lucca lascia il Napoli per volare in Premier League. Il Nottingham Forest ha annunciato l'acquisto, in prestito con diritto di riscatto, dell'attaccante italiano. A dare il benvenuto a Lucca, tramite i canali ufficiali del club inglese, è stato Edu Gaspar, responsabile del mercato del Forest:

"Lorenzo è un giocatore che aggiunge qualità specifiche alla nostra squadra e siamo davvero felici che si sia unito a noi. Avendo giocato ai massimi livelli in diversi Paesi, arriva con un ottimo mix di esperienza e con ampi margini per continuare a crescere come calciatore.

Tutti all’interno del Club danno il benvenuto a Lorenzo e non vediamo l’ora di vedere l’impatto che potrà avere nel resto della stagione"