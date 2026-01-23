Como-Torino, i convocati di Fabregas: si rivede Addai dopo l'infortunio, tre ai box
Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida contro il Torino in programma domani alle ore 15 al "Sinigaglia". Si rivede dopo l'infortunio Addai mentre sono ancora out Morata, Diao e Goldaniga oltre al partente Cerri.
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Addai.
