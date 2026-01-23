Il Napoli fa spazio a Giovane: Lang al Galatasaray. Le cifre ufficiali e lo stipendio
Il Napoli si prepara ad accogliere Giovane dal Verona (visite mediche previste domani, sabato 24 gennaio) e intanto arriva un'altra uscita dal club azzurro dopo quella di Lorenzo Lucca, accasatosi al Nottingham Forest. Ora è ufficiale anche l'approdo di Noa Lang, che ripartirà dal campionato turco e dal Galatasaray.
Questo il comunicato del Gala tramite i propri canali social: "Il calciatore professionista Noa Noëll Lang e la sua società SSCN Napoli SPA hanno raggiunto l'accordo su cessione temporanea del calciatore con possibilità di acquisto non obbligatorio, previa richiesta scritta della nostra società per il resto della stagione 2025-2026.
Al club azzurro verrà versata una tassa di cessione temporanea pari a 2.000.000 euro netti. Al calciatore verrà versato un netto di 1.750.000 euro di stipendio garantito per la stagione 2025-2026".
Si avvicina intanto anche l'annuncio dell'affare Giovane con l'Hellas Verona. Il giocatore infatti già stasera dovrebbe raggiungere la città di Napoli, per sostenere domattina le visite mediche. Antonio Conte spera dunque di poterlo convocare già per il big match contro la Juventus.