Spezia, domani un minuto di silenzio in memoria di Ababoud. Il ragazzo ucciso al Chiodo
L'omicidio di Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, studente di 18 anni accoltellato da un compagno di scuola all'interno dell'istituto professionale Chiodo nei giorni scorsi, ha scosso la città ligure e non solo. E il calcio non poteva restare insensibile a questa tragedia. Per questo nella giornata di domani al Picco, prima della sfida fra lo Spezia e l'Avellino - in programma alle 19:30 - verrà osservato un minuti di silenzio in ricordo del giovane scomparso.
Un ulteriore segno di vicinanza nei confronti della famiglia dopo che nella giornata di ieri, in occasione dei funerali in cattedrale, era stato annunciato un giorno di lutto cittadino.
