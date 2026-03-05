Nuovo stadio della Roma a Pietralata, il 13 marzo il voto decisivo in Assemblea Capitolina
Prosegue l’iter istituzionale legato al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il prossimo passaggio chiave è fissato per venerdì 13 marzo, data in cui l’Assemblea Capitolina sarà chiamata a esprimersi su uno degli step più rilevanti del percorso amministrativo.
A rendere nota la convocazione è stato il presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, che attraverso i propri canali social ha condiviso il documento ufficiale con l’ordine del giorno dell’Aula. Nell’immagine pubblicata compare la “Proposta n. 24/2026”, il provvedimento che verrà sottoposto al voto dei consiglieri comunali.
Al centro della discussione ci sarà il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata”. L’Assemblea sarà quindi chiamata a pronunciarsi sulla verifica di ottemperanza del progetto rispetto alle condizioni fissate con la delibera di pubblico interesse approvata nel 2023.Il voto dell’Aula capitolina rappresenta un passaggio formale ma determinante. L’eventuale approvazione consentirebbe infatti di chiudere l’iter di competenza del Comune di Roma sul progetto dello stadio.
In caso di via libera, il sindaco riceverebbe l’autorizzazione ufficiale a prendere parte alla Conferenza di Servizi decisoria che sarà convocata dalla Regione Lazio. Si tratta del tavolo istituzionale che dovrà riunire gli enti coinvolti e rappresenterà il prossimo snodo fondamentale per l’avanzamento definitivo del progetto del nuovo impianto giallorosso.