Occhi in Francia: Inter sul 18enne Bouaddi, anche la Juventus ed altre big si muovono

Francia, Senegal, Norvegia e la vincente degli spareggi FIFA (tra Bolivia, Suriname o Iraq). È questo il gruppo costituito per i Blues di Didier Deschamps per la prossima edizione dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'attuale CT dei campioni del mondo del 2018 rivestirà l'incarico solo fino al termine di quest'ultima avventura planetaria, dopodiché lascerà il testimone, verosimilmente a Zinedine Zidane. Intanto però vuole seminare quello che poi raccoglierà e diventare la nuova Nazionale e per questo avrebbe già deciso di inserire nel giro un giovanissimo.

Si tratta di una giovane promessa del Lilla, Ayyoub Bouaddi, classe 2007 che ha appena rinnovato fino al 2029 con il club francese. Da tempo desiderato dal Marocco, suo paese d’origine, i Leoni dell’Atlante avrebbe perso il vantaggio di qualche mese fa e l’entourage del giocatore potrebbe tornare sui propri passi in via definitiva per rappresentare la Francia. Intanto però, sul mercato trasferimenti, il nome del ragazzo è molto ambito.

Secondo le indiscrezioni proposte da Foot Mercato, infatti, grandi club come Manchester United, Real Madrid e Inter sono sul giocatore, così come il PSG. Un profilo che stuzzica le papille gustative di altre società d'élite del calcio come Bayern Monaco, Arsenal e pure Juventus, i quali hanno mosso i primi passi. Il Lilla non esclude una cessione e partirebbe da una valutazione di 60 milioni di euro per lasciar partire la sua giovane stella. E il presidente, Olivier Letang, ha già incaricato alcuni agenti di raccogliere offerte per il giocatore.