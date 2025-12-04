PSG, obiettivo Bouaddi: si cerca l'accordo per bloccarlo già a gennaio

Secondo quanto riportato da ESPN, il Paris Saint-Germain è vicino a ingaggiare la giovane stella francese Ayyoub Bouaddi. Il piano del PSG è di chiudere l'affare già nella finestra di mercato di gennaio, anticipando la concorrenza di altri club interessati al giovane, tra cui Barcellona e Juventus.

Fonti vicine al giocatore riferiscono che Bouaddi è un grande fan del PSG, un fattore che potrebbe avvicinarlo ulteriormente al trasferimento nella capitale parigina. Bouaddi ha collezionato 14 presenze in prima squadra con il Lille in questa stagione, ma non ha ancora segnato un gol.

La stella del Lille cresce a suon di minuti

Un po' Rabiot e un po' Adli, questo classe 2007 è una mezzala elegante e dotato di una buona visione di gioco, capace di giostrare sia davanti alla difesa come come mezzala pura, ma anche di adattarsi a trequartista a sostegno delle punte. Con la sua fisicità tuttavia è chiaramente il cuore della manovra il suo habitat naturale, come dimostrano le tante presenze tra i pro. La sua esplosione rende onore al Lille, un settore giovanile molto ricco di talento e che negli ultimi anni si è fatto apprezzare per la valorizzazione di tanti giocatori sia provenienti dal vivaio che comprati in giovane età.