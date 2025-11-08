Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Angelo Di Livio. Riflettori puntati sull’undicesima giornata di campionato. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche due interviste esclusive a Zibi Boniek e Roberto Mussi, con un focus speciale su Parma-Milan in programma stasera alle 20:45.

Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa ai movimenti di gennaio di Juventus, Milan e Roma. I bianconeri sono a caccia di un difensore, mentre l’obiettivo di rossoneri e giallorossi rimane la punta centrale.