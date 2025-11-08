Juventus, Spalletti ne convoca 23 per il derby della Mole di oggi: la lista completa
Attraverso i propri canali ufficiali la Juventus ha reso noti i calciatori convocati da Spalletti attesi al derby contro il Torino, in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium alle 18:00 e valido per la undicesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico toscano dovrà ancora fare a meno dei lungo degenti Pinsoglio, Bremer, Cabal, Kelly e Milik. Questa la lista completa:
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia
Difensori: Gatti, Kalulu, Rugani, Rouhi, Pedro Felipe.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario, Cambiaso.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
