Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani con Galuppini
Con la serata di ieri, si è aperta la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello del 'Martelli-Pata Stadium', che vedrà contrapporsi Mantova e Padova, formazioni alla ricerca di successo. Per l'occasione mister Andreoletti, per affiancare Bortolussi, sceglie Buonaiuto, con Seghetti che quindi si accomoda in panchina, mentre in difesa c'è spazio per Belli dal 1'; pochi cambi per mister Possanzini, che nel tridente, con Mancuso e Ruocco, propone Galuppini.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Ruocco. All: Possanzini
PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Favale, Fusi, Crisetig, Varas, Capelli; Buonaiuto, Bortolussi. All: Andreoletti.
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più