Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli speculari

Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli speculariTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 14:11Serie B
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello del 'Castellani' tra Empoli e Catanzaro, dove mister Dionisi - rispetto alle possibili previsioni - ridisegna il centrocampo, ma si affida alla giovane coppia offensiva Shpendi-Popov. Tosto il tandem di attacco con cui risponde mister Aquilani, che punta tutto su Iemmello e Cissè, ormai divenuto un altro punto fermo per lo scacchiere del tecnico.
Di seguito, le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Saporiti, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Popov. All: Dionisi
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Buglio, Pontisso, Di Chiara; Iemmello, Cissè. All: Aquilani

Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7

*una partita in meno
** una partita in più

Articoli correlati
Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi" Empoli, restyling del 'Castellani'. Il sindaco: "Ringrazio la famiglia Corsi"
Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match Serie B, 12ª giornata: sette match in programma. Frosinone-Modena il big match
Serie B, Empoli-Catanzaro: toscani alla disperata ricerca dei tre punti, ospiti per... Serie B, Empoli-Catanzaro: toscani alla disperata ricerca dei tre punti, ospiti per la quarta vittoria di fila
Altre notizie Serie B
SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro... SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro
Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti... Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti
Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani... Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani con Galuppini
Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli... Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli speculari
Frosinone-Modena, le formazioni ufficiali: c'è Di Mariano dal 1'. Ciociari con Raimondo... Frosinone-Modena, le formazioni ufficiali: c'è Di Mariano dal 1'. Ciociari con Raimondo
Il Bari non protesta nel post, ma per Calvarese gli manca un rigore nel match con... Il Bari non protesta nel post, ma per Calvarese gli manca un rigore nel match con lo Spezia
Sebastiani conferma Vivarini. Ma la panchina del Pescara sembra comunque a rischio... Sebastiani conferma Vivarini. Ma la panchina del Pescara sembra comunque a rischio
Avellino, la tentazione di Biancolino: Tutino titolare a Cesena. Iannarilli out per... Avellino, la tentazione di Biancolino: Tutino titolare a Cesena. Iannarilli out per infortunio
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
1 Juventus-Torino, le probabili formazioni: Vlahovic diventato intoccabile. Thuram a riposo
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
3 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Parma-Milan, le probabili formazioni: Pulisic dalla panchina con Jashari, torna Tomori
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.1 Napoli su Brooke Norton-Cuffy: vale almeno 15 milioni, il Genoa lo ha pagato 2
Immagine top news n.2 Como, nel mirino c'è il figlio d'arte Nicolò Tresoldi: vale tra i 15 e i 20 milioni di euro
Immagine top news n.3 E' "guerra" per il controllo della Juventus ma Elkann è lapidario: "Non si vende"
Immagine top news n.4 CdA, aumento di capitale, nomine e non solo. Tutto sull'Assemblea degli Azionisti della Juventus
Immagine top news n.5 Fiorentina, Vanoli: "I giocatori devono capire la posizione in cui ci troviamo, dobbiamo resettare"
Immagine top news n.6 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.7 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Cancellieri punta? Sarri apre alla possibilità: "Ma solo in partite di ripartenza"
Immagine news Serie A n.2 Gran Galà del Calcio, quattordicesima edizione: da Carnesecchi a Conte, l'elenco dei premiati
Immagine news Serie A n.3 Di Fusco: "Al Napoli mancano i gol degli esterni. De Bruyne? Quando togli tanta qualità..."
Immagine news Serie A n.4 Zidane crede alla Juventus di Spalletti: "Tornerà grande, è nel mio cuore"
Immagine news Serie A n.5 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'11^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.6 Vecchia Roma al top: Gasperini ha rigenerato tre veterani che si stavano spegnendo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: partono dal 1' Gondo e Debenedetti
Immagine news Serie B n.3 Mantova-Padova, le formazioni ufficiali: Andreoletti opta per Buonaiuto, virgiliani con Galuppini
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli speculari
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Modena, le formazioni ufficiali: c'è Di Mariano dal 1'. Ciociari con Raimondo
Immagine news Serie B n.6 Il Bari non protesta nel post, ma per Calvarese gli manca un rigore nel match con lo Spezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Foggia si prepara all'esordio di Barilari
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo: "D'Alesio non si tocca, cercheremo un attaccante. Ciccone nuovo Ds"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Diana: "Vedo l'Alcione tra le prime, novembre mese pieno di impegni"
Immagine news Serie C n.4 Cavese, Prosperi: "Dobbiamo lavorare ogni giorno come se fosse una finale"
Immagine news Serie C n.5 Gubbio, Di Carlo: "Portare via un punto da Ascoli non è da tutti. Arbitri? Nessun alibi"
Immagine news Serie C n.6 Siracusa-Casarano, maxi stangata: 20 ultras denunciati e colpiti da DASPO dopo gli scontri
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Napoli: Conte vuole difendere la vetta, ma al Dall'Ara non sarà semplice
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Milan, Allegri va a caccia del (momentaneo) primo posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile ko a Firenze per 5-2. Rossettini: "Ci serva come un bel bagno d'umiltà"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata: alle 12:30 Inter-Sassuolo. Poi il big match Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata: Fiorentina-Roma 5-2. Primo ko per le giallorosse
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?