Empoli-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Dionisi cambia a centrocampo. Ma moduli speculari
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello del 'Castellani' tra Empoli e Catanzaro, dove mister Dionisi - rispetto alle possibili previsioni - ridisegna il centrocampo, ma si affida alla giovane coppia offensiva Shpendi-Popov. Tosto il tandem di attacco con cui risponde mister Aquilani, che punta tutto su Iemmello e Cissè, ormai divenuto un altro punto fermo per lo scacchiere del tecnico.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Saporiti, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Popov. All: Dionisi
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasulli, Rispoli, Buglio, Pontisso, Di Chiara; Iemmello, Cissè. All: Aquilani
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più