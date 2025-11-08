Il Milan osserva Mandas per l'eventuale post-Maignan: la Lazio ha già fissato il prezzo

Christos Mandas sta vivendo un momento particolare alla Lazio. Dopo il brillante finale della scorsa stagione, che aveva acceso entusiasmo per la sua crescita, il portiere greco sta trovando meno spazio del previsto nelle rotazioni di Maurizio Sarri. Le gerarchie, infatti, sembrano ormai consolidate: Ivan Provedel resta il titolare indiscusso, mentre Mandas ha assunto un ruolo da alternativa di lusso, più marginale rispetto alle aspettative estive.

Una situazione che non è passata inosservata alle altre squadre del nostro campionato. Secondo Lalaziosiamonoi.it, il Milan avrebbe messo nel mirino il classe 2001 come possibile investimento in prospettiva, complici le incertezze sul rinnovo di Mike Maignan, in scadenza nel 2026. Le trattative con il portiere francese sono al momento bloccate e la distanza economica tra le parti resta ampia. I rossoneri, così, iniziano a guardarsi intorno e Mandas rappresenta un profilo interessante per età, potenziale e costi contenuti rispetto ad altri nomi sul mercato europeo.

Lotito, però, non è intenzionato a svendere. La valutazione fissata è attorno ai 15 milioni di euro, cifra considerata congrua per un portiere già testato in Serie A e con ampi margini di crescita. Una possibile cessione a gennaio non è esclusa, qualora arrivasse un’offerta soddisfacente; in caso contrario, tutto sarà rimandato a giugno. Il futuro di Mandas resta aperto: secondo di lusso oggi, possibile erede di Maignan domani.