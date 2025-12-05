Inter, Sommer: "In allenamento gioco in mezzo al campo. Hunziker? C'è una bella intesa"
"Dopo la mia vita da calciatore, non credo che farò l'allenatore, è un lavoro troppo stressante". Parla così Yann Sommer, portiere dell'Inter, che a La Gazzetta dello Sport ha raccontato di non aver ancora pensato a cosa fare una volta che si sarà ritirato dal calcio giocato.
Immancabile un passaggio sull'importanza del gioco con i piedi per un portiere: "Io ho iniziato a giocare in porta perché mio padre faceva il portiere e anche mio zio. Fin da quando ero piccolo mi hanno messo tra i pali, ma in allenamento spesso gioco con i compagni in mezzo al campo per migliorare la tecnica e capire anche i tempi di gioco che adesso sono fondamentali".
Lo svizzero ha poi parlato del fatto che pratica yoga per migliorare mentalmente: "Credo che sia fondamentale per allenarsi a mantenere la concentrazione al massimo. Ma non pensate che io in campo sia un tipo così tranquillo. Parlo molto con i compagni, cerco sempre di farmi sentire".
Infine un passaggio sui video girato con Michelle Hunziker per una pubblicità: "Con lei si è instaurata una bella intesa, ci siamo divertiti a fare delle cose in mezzo alla natura della nostra Svizzera. Per adesso faccio il portiere, poi si vedrà".
