TMW Okafor può rientrare nella galassia Red Bull: contatti in corso tra Milan e Lipsia

Noah Okafor nel mirino del Red Bull Lipsia. L'attaccante svizzero legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 è finito nel mirino della società tedesca che ha avuto un primo approccio sia col club rossonero che con l'entourage del calciatore. Da parte del club meneghino che domani rientrerà dall'Arabia Saudita nessuna preclusione alla cessione dell'ex Salisburgo, anche perché l'idea del Milan è quella di acquistare un attaccante che possa sia agire da centravanti che da esterno.

Sul Milan, questo il pensiero dell'ex allenatore rossonero Stefano Pioli: "Ho visto poco del Milan in questa stagione. All’inizio non mi andava di vederla, era difficile per me. Quindi faccio fatica a dare giudizi in generale: ho visto il secondo tempo di Madrid, giocato bene, una gran vittoria. Invece con la Juventus non è stata una grande partita".

Le manca il Milan?

"Sì e no, non posso continuare troppo al passato. È un top club, lasciarlo non è stato facile ma sto guardando avanti e sto bene dove sono. Se mi guardo indietro mi manca, ma sto bene qui".

