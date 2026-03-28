Juventus, Tonali è destinato a rimanere un sogno. Ora c'è il Manchester United forte su di lui

La Juventus sembra destinata ad abbandonare l'inseguimento a Sandro Tonali, che in Premier League è un giocatore importante e come tale ha valutazioni praticamente irraggiungibili per un club italiano. Come racconta Fabrizio Romano, ci aveva provato con Cristiano Giuntoli dirigente, ha architettato un nuovo tentativo con Damien Comolli, aprendo a formule 'fantasiose' che prevedessero anche potenziali contropartite, ma l'obiettivo rimane praticamente impossibile.

Tris di big inglesi su di lui

Il suo destino, stando al giornalista, sembra essere ancora la Premier: in questo momento lavorare in maniera molto forte e convinta su Tonali in questo momento c'è il Manchester United, con il City e l'Arsenal che sembrano al momento più defilate.