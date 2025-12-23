Open VAR, De Marco: "Il contatto Bremer-Pellegrini non è punibile"

A 'Open Var', "lo step on foot diventa fallo quando il contatto è netto e intenso"

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Lo step on foot è punibile proprio quando c'è un contatto netto e anche di una certa intensità. In questo caso il contatto è marginale e quindi non va punito con il fallo". Così Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, spiega il contrasto di gioco tra Bremer e Pellegrini in Juventus-Roma a Open Var, format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn ogni martedì pomeriggio. Corretta dunque la decisione di Sozza durante la partita. De Marco ha poi spiegato la trattenuta in area di rigore tra Terracciano e Noslin in Lazio-Cremonese: "Secondo me la trattenuta è stata analizzata però è stata considerata troppo leggera per essere sanzionate, direi correttamente.

Ma in questo caso il focus era proprio sull'eventuale tocco con il braccio da parte del calciatore della Cremonese, perché se ci fosse stato, allora sarebbe stato assolutamente punibile con il calcio di rigore. In questo caso invece non c'è alcun contatto con il braccio e quindi non è assolutamente punibile". De Marco si è poi soffermato sugli esordi perché "dopo Mucera anche Calzavara domenica in Sassuolo-Torino ha fatto il suo debutto, quindi vuol dire che gli arbitri giovani stanno lavorando bene e questo è un ottimo segnale". (ANSA).