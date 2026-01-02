Ufficiale Salernitana, altro rinforzo in difesa: dal Crotone arriva Berra a titolo definitivo

Filippo Berra è un nuovo giocatore della Salernitana, il difensore classe '95 arriva a titolo definitivo dal Crotone. Di seguito la nota del club:

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Football Club Crotone per il trasferimento in granata a titolo definitivo del difensore Filippo Berra. Il calciatore classe 1995 ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni e ha scelto di indossare la maglia numero 2.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, squadra della sua città natale, ha mosso i primi passi tra professionisti in terza serie con la maglia della Carrarese, prima di approdare alla Pro Vercelli nel 2015. Quattro stagioni in Piemonte per lui, di cui ben tre in Serie B, poi il passaggio al Bari nel torneo 2019/20. Tornato in cadetteria con le casacche di Pordenone, Pisa e Südtirol, è in seguito passato al Benevento: in giallorosso Berra ha trascorso il biennio 2023/25 raggiungendo sempre i playoff. Trasferitosi al Crotone la scorsa estate, ha collezionato 15 presenze ufficiali ed un gol nella prima parte dell’attuale stagione. Complessivamente ha disputato 121 partite (con 3 gol all’attivo) in Serie B e 186 in Lega Pro tra campionato, post-season e Coppa Italia mettendo anche a segno 14 reti.