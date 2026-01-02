Juventus, Kalulu in odore di Nazionale: uno scout della Francia l'ha osservato dal vivo

Alla Continassa c’è chi non conosce pause né turn-over. Pierre Kalulu sta vivendo una prima parte di stagione che va oltre la semplice continuità: è diventato una certezza assoluta. Sempre titolare, sempre in campo per tutti i 90 minuti, il difensore francese ha chiuso il girone d’andata giocando 17 partite su 17, senza saltare neppure uno dei 1530 minuti disponibili. Numeri che raccontano uno stato di forma eccellente, mentale prima ancora che fisico, maturato sotto la pressione costante di una piazza esigente come quella della Juventus.

Un rendimento del genere non poteva passare inosservato. Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, lo segue con attenzione e lo considera tra i candidati a un posto nei Bleus in ottica Mondiale. La concorrenza è elevatissima, ma Kalulu ha già assaggiato la nazionale in passato e ora sembra pronto a rientrare nel giro. Non a caso, stando a quanto riferito da Tuttosport, nelle scorse settimane uno scout transalpino era presente allo Stadium per osservarlo da vicino: risposta eccellente, con una prestazione di alto livello culminata nell’annullamento totale di Paulo Dybala.

Per la Juventus è anche un investimento che sorride: riscattato in estate dal Milan per 14 milioni più bonus, oggi appare un affare evidente. E sotto la gestione tecnica di Luciano Spalletti, l’ex Lione sta completando la propria consacrazione, impreziosita anche dal gol che ha sbloccato l’ultima sfida all’Arena Garibaldi. Se dovesse aggiungere continuità offensiva a solidità e affidabilità difensiva, per Deschamps diventerebbe davvero difficile lasciarlo a casa. Kalulu lo sa e continua a lavorare: la Francia passa da una grande stagione in bianconero.