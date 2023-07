Ora è ufficiale anche per la Lazio: Sergej Milinkovic Savic ceduto all'Al Hilal

A una settimana precisa dall'annuncio dell'Al Hilal, la Lazio conferma l'addio di Sergej Milinkovic-Savic: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il contratto sportivo del calciatore Sergej Milinkovic Savic a favore del club saudita Al Hilal SFC".

Lotito aveva detto: "Prima i soldi, poi il transfer"

Fu Claudio Lotito, a Il Messaggero, a spiegare il perché di questo ritardo nell'annuncio ufficiale da parte del club biancoceleste: "Io non ho ancora ricevuto i soldi (la prima rata dei 40 milioni netti, ndr) e non concedo il transfer finché non li vedo". Nessun intoppo, almeno sulla carta, visto che si tratta soltanto di far arrivare un bonifico, ma intanto un piccolo mistero è nato, ed è stato spiegato proprio dal patron biancoceleste, in attesa a questo punto del comunicato della società italiana, che chiuderebbe il giallo.