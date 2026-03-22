Ordine: "Milan, senza artigli è difficile fare strada. Nel primo tempo troppi errori tecnici"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato del Milan: "Per capire quello che sta accadendo al Milan, in questo mese di marzo, bisogna mettere insieme i famosi indizi. E ricongiungere la prova offerta ieri sera col Toro al primo tempo di Roma con la Lazio e ancora al viaggio di Cremona concluso felicemente in zona Milan, a recupero scoccato per poi concludere il percorso inverso rievocando la sfida domestica col Parma. È vero: nell’intermezzo c’è il derby con l’Inter, vinto per la seconda volta consecutiva nella stagione".

Nelle tappe citate, Ordine sottolinea come ci sia un comun denominatore: "E cioè un primo tempo scandito - ha proseguito - da un serie di errori tecnici, posizioni in campo poco rispettate e qualche perfomance scesa sotto il livello standard conosciuto nei mesi precedenti".

"Nella prima parte della stagione - ha concluso - il Milan è arrivato in testa alla classifica o è sceso al secondo posto giocando col suo 3-5-2 classico che consente di monetizzare caratteristiche e qualità degli interpreti. La morale, alla fine, è una sola: senza artigli è difficile fare strada. E forse l’unica buona notizia della serata rossonera è il ritorno all’attività di Gimenez".