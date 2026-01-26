Pescara, oggi le visite mediche di Dagasso col Venezia. Operazione da 2 milioni
Si è conclusa nella notte la telenovela legata al futuro di Matteo Dagasso. Il centrocampista del Pescara, stando a quanto riportato da SkySport, nella giornata di oggi effettuerà le visite mediche di rito prima della firma con il Venezia.
Operazione, quella fra Delfino e lagunari a titolo definitivo per due milioni di euro più bonus.
Dagasso (21) saluta dunque il club che lo ha cresciuto nel settore giovanile con 99 presenze e 6 gol all'attivo. Ma soprattutto con la soddifazione di aver riportato il club abruzzese in Serie B dopo molti anni di assenza
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
3 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
