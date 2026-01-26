Parma, debacle a Bergamo e un occhio al mercato: si attendono rinforzi

Domenica amara per il Parma in quel di Bergamo: la squadra di mister Carlos Cuesta cade per 4-0 contro l’Atalanta, subendo la sconfitta con lo scarto di reti maggiore in tutta la stagione. Una partita che era stata approcciata bene dai crociati, pericolosi con un colpo di testa di Benedyczak dopo pochi minuti. Il castello gialloblu è però durato davvero troppo poco, anche a causa di due errori grossolani: prima il fallo in area di rigore da parte di Britschgi, poi il passaggio sbagliato da Circati che ha aperto il campo per il raddoppio nerazzurro. Il Parma ci ha provato fino alla fine a riaprire la gara, soprattutto nella ripresa grazie a un cambio tattico in senso più offensivo. I crociati non hanno però sfruttato le occasioni create e nel finale hanno subito altri due gol, che hanno portato alla totale debacle.

La gara di Bergamo ha messo in evidenza come il Parma abbia bisogno di interventi sul mercato: fino a questo momento, infatti, i crociati non hanno concluso nessun acquisto ma hanno comunque portato a termine diverse cessioni. Tra queste citiamo in primo luogo quella di Lovik, che ha privato la squadra di un vero e proprio vice-Valeri: ieri il numero 14 non è stato schierato tra i titolari per un piccolo problema fisico (è subentrato nella ripresa) e al suo posto è toccato a Enrico Delprato. Il capitano si è adattato in un ruolo propriamente non suo, conducendo una buona gara e applicandosi al compito, ma è evidente come in un periodo di mercato ci si aspetti che la società lavori a un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro.

Così come si attendono novità per quanto riguarda l’attacco, dove il Parma saluterà un altro pezzo: Milan Djuric, infatti, è pronto ad accasarsi alla Cremonese. I crociati dovranno dunque correre ai ripari per individuare un vice-Pellegrino, visto che anche Cutrone sembra sul punto di lasciare la città ducale, anche se il suo addio potrebbe garantire l’arrivo di Zito Luvumbo: attaccante esterno che andrebbe a rinforzare il pacchetto di giocatori offensivi a disposizione di mister Carlos Cuesta, ma che non colmerebbe il vuoto lasciato alle spalle di Pellegrino, anche lui non schierato tra i titolari nella gara di Bergamo per un piccolo pronlema fisico. Gli infortuni possono sempre capitare e una squadra come il Parma, che dovrà lottare fino in fondo nella corsa salvezza, deve assicurarsi ricambi adatti per mantenere alto il livello di competitività.

È dunque lecito aspettarsi almeno due colpi da parte della società crociata in questa ultima settimana di mercato. Per quanto riguarda il terzino sinistro, il nome circolato nei giorni scorsi è quello di Eric Bocat, giocatore classe 1999 di proprietà dello Stoke City. Passando all’attacco, i gialloblu stanno lavorando in queste ore allo scambio Cutrone-Luvumbo col Cagliari, che porterebbe un nuovo esterno offensivo in casa crociata. Altri due nomi accostati al Parma nei giorni scorsi sono stati Mario Stroeykens (trequartista classe 2004 dell’Anderlecht) e Daniel Maldini, mentre sembra tramontata la pista Andreas Schjelderup. Tutti questi non sono però profili di prime punte, per cui solo col passare del tempo si potranno comprendere le vere intenzioni della dirigenza gialloblu.