Palermo: "Lautaro è il miglior attaccante d'Europa. La sua qualità migliore? Il gol"

Martin Palermo, storico ex attaccante argentino e leggenda del Boca Juniors, è stato ospite da Clank! e tra gli argomenti trattati ha parlato anche di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e simbolo dei nerazzurri in tutto il mondo: "Oggi è il miglior attaccante d’Europa per me".

Quali sono le migliori qualità di Lautaro Martinez?

"Il gol, il gol, e ancora il gol. Ha molta potenza e ha questa ricerca costante, esce per giocare, fa giocare, vede la palla anche da fuori area, fa lanci lunghi, gira, va verso l’area, poi vede la palla e e gli vedi fare altri movimenti senza mai essere goffo o impacciato come a volte dicevano a me. Non ha movimenti brutti o ruvidi, o pesanti o lenti. Ha una buona struttura fisica, ha una struttura fisica diversa dalla mia. Lautaro è diverso".

Martin Palermo in carriera vanta 349 presenze e 192 reti con il Boca Juniors, 78 apparizioni e 18 centri con il Villarreal, 12 gettoni e una rete con il Real Betis, 6 sfide e 2 gol con l'Estudiantes La Plata e 4 incontri con l'Alaves. Inoltre ha segnato 9 gol in 15 partite con l'Argentina.