Continua il giro del Sudamerica di Martin Palermo: è il nuovo tecnico del Fortaleza
A cinque mesi dalla fine della sua esperienza in Paraguay con l'Olympia Asuncion, Martin Palermo torna in panchina.
L'ex centravanti bandiera del Boca Juniors (188 gol in 338 partite), con esperienze anche in Europa con Villarreal, Betis Siviglia e Alaves, è stato nominato nuovo tecnico del Fortaleza, club brasiliano in lotta per non retrocedere nella massima serie verdeoro (15 punti in 21 giornate).
Per l'argentino contratto fino al termine del 2025 con opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Palermo prende il posto di Renato Paiva, esonerato dopo dieci gare.
Palermo (53) continua, dunque, il suo giro sulle panchine di tutto il Sudamerica. In precedenza per lui esperienze con Godoy Cruz, Arsenal de Sarandì, CA Aldosivi e Atletico Platense (Argentina), Union Espanola e Curico Unido (Cile), Pachuca (Messico) e Olympia Asuncion (Paraguay).
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.