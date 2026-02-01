Ahanor colpisce Perrone e viene espulso. Marelli non ha dubbi: "Gesto brutto, espulsione giusta"

Si mette in salita la partita per l'Atalanta contro il Como. I nerazzurri, infatti, sono rimasti in dieci già dopo otto minuti per il rosso diretto che Pairetto ha rifilato ad Honest Ahanor. Nell'occasione, infatti, il giovane difensore atalantino ha rifilato un colpo a palla lontana al centrocampista dei lariani Maximo Perrone.

Questa l'interpretazione di Luca Marelli ai microfoni di Dazn: "Il gesto probabilmente è stato visto dal quarto ufficiale di gara, visto che Pairetto era girato di spalle. E' un gesto veramente brutto. Magari non c'è grande violenza, ma il gesto resta comunque brutto e la condotta è lo stesso violenta. La decisione del rosso è giusta".